В Беларуси стартовала благотворительная кампания «Соберем детей в школу». Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском Красном Кресте.





Белорусский Красный Крест собирает, закупает и передает ребятам полноценные школьные наборы и рюкзаки со всеми нужными принадлежностями. Это нужно, чтобы у каждого ребенка были все условия для учебы, а начало учебного года приносило только радость.

Цель проекта — поддержать детей, оказавшихся в социально опасном положении, с инвалидностью, из семей с низким уровнем дохода, детей вынужденных мигрантов и беженцев.

Присоединиться и поддержать инициативу может каждый желающий. Для этого нужно, например, принести школьные товары в офис Белорусского Красного Креста, передать их волонтерам в торговых точках, сделать благотворительный платеж с помощью системы ЕРИП.

В 2025 году поддержку получили 14403 ребенка. Поддержать проект можно по 11 сентября.