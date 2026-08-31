С нового учебного года в учреждениях образования значительно усилят пропускной режим. Об этом рассказал первый заместитель начальника Московского отдела Департамента охраны МВД подполковник милиции Александр Сях.

Главным нововведением станет выборочный досмотр личных вещей и сумок. Проверка может коснуться учеников любого возраста, родителей, а также посетителей.

По словам Александра Сяха, эти меры вводятся обоснованно, но при их реализации важно сохранять баланс, чтобы безопасность не создавала у детей ощущения излишней подозрительности. При досмотре несовершеннолетнего обязательно присутствие педагога.

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