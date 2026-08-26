Сегодня около 11.50 17-летний водитель, управляя мотоциклом STELS «RK 125», двигаясь совместно с 22-летним пассажиром на 1-м км а/д Н-4661 «Уза – Коммунар», по предварительной информации, на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра» под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажир получили телесные повреждения.

Госавтоинспекция напоминает!

При управлении мототранспортом водитель и пассажир обязаны быть в застегнутых мотошлемах. Особую осторожность следует проявлять на закруглениях дороги, где необходимо заранее снижать скорость и не допускать выезда на полосу встречного движения.

Обгон, выезд на встречную полосу и другие маневры должны выполняться только при полной уверенности в их безопасности. Любое необдуманное действие может привести к трагическим последствиям.

Госавтоинспекция Гомельщины