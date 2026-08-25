Мероприятие провели в виде увлекательного путешествия по сказкам. Дети не только отвечали на вопросы викторины, разгадывали загадки, но и угадывали сказочных персонажей, рассказывали о сюжетах своих любимых сказок. Также ребят ждал сюрприз в Волшебной комнате библиотеки. Они смогли посмотреть театр теней – сказку «Колобок».

В заключение детям показали мультфильмы «Советы тетушки Совы» о правилах дорожного движения и правилах поведения на улице. Каждый участник мероприятия получил в подарок раскраску.

Подготовила Екатерина Зайкова