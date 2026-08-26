Во время ежегодного областного педагогического совещания в своем выступлении губернатор Иван Крупко отметил, что школа все чаще становится площадкой для поиска новых решений, а педагог — не только исполнитель утвержденной методики, но и профессионал, способный эту методику развивать.

У нас есть основания для хорошей оценки работы педагогического сообщества Гомельской области.

121 диплом на заключительном этапе олимпиады по учебным предметам завоевали учащиеся региона. Третий год подряд Гомельщина остается лидером среди областей страны. В копилке 296 стобальных сертификатов по итогам централизованных экзаменов против 235 годом ранее. 12 наград на международных олимпиадах и научно-практических конференциях.

«Я искренне благодарю учителей, которые стоят за этими достижениями. Высокие результаты лучших — ориентир для всей системы. Качественное образование должен получить каждый ребенок», — подчеркнул Иван Крупко.

Гомельщина официально