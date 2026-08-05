За последние несколько дней созданной Комитетом госконтроля мобильной группой по проблемным вопросам уборочной кампании выявлены в 4 сельхозорганизациях Гомельской области сверхнормативные потери зерна при уборке урожая.

Причины – поломки либо ненадлежащая регулировка рабочих органов зерноуборочных комбайнов. По каждому факту оперативно приняты меры реагирования. Работа техники приостанавливалась для проведения необходимых настроек.

Например, в хозяйстве Добрушского района при уборке пшеницы из-за повреждения на комбайне корпуса блока шнеков на поле высыпалось более 400 кг зерна. В хозяйстве Хойникского района комбайн начал уборку тритикале с неверно выставленными зазорами молотильного аппарата, в результате в валок попадали не вымолоченные колосья, потери зерна составили 49 кг.

Всего за указанный период госконтролерами Гомельской области выявлено около 700 кг сверхнормативных потерь урожая при его уборке.

Ущерб будет удержан с виновных.

Комитет государственного контроля Гомельской области