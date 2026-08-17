Участие в торжественных мероприятиях приняли председатель облисполкома Иван Крупко и член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

Глава региона подчеркнул, что это событие навеки будет жить в нашей памяти:

«85 лет назад здесь, на Гомельской земле, люди сделали выбор, который определил их судьбу и во многом судьбу нашей страны. Они выбрали сопротивление оккупантам, выбрали свободу Родины, прекрасно понимая, какой ценой она может им достаться».

В памятный день на месте основания отряда прошел торжественный митинг. Память героев почтили минутой молчания, у мемориала возложили цветы и венки.

Гомельщина официально