29 августа в п. Широкое Буда-Кошелевского района произошел пожар. Горела баня. Об этом журналисту газеты «Авангард» сообщила старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Марина Лукьяненко.

В результате уничтожена кровля и имумущество в бане. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

РОЧС напоминает:

не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;

не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

не используйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

не растапливайте печи горючими жидкостями.

В случае пожара звоните 101 или 112.

Подготовила Екатерина Зайкова