В работе принял участие заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Вегера встретился с коллективом КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Цель диалога – услышать с первых уст обоснованные проблемы, которые могли бы лечь в основу измененных норм законодательства.

Важной темой, касающейся экологии и защиты грунтовых вод, стали изменения в Водном кодексе и правила обустройства канализации на участках. С 1 января 2027 вступает в силу прямой запрет на сброс сточных вод за пределы земельного участка для физических лиц. Это означает, что владельцы частных домов и дач без центральной канализации больше не смогут сливать воду «за забор». Под запрет попадают выводы труб из септиков, бань, летних душевых и стиральных машин в придорожные кюветы, канавы, овраги или на соседние участки. Запрет распространяется на все виды жидкостей: хозяйственно-бытовые, а также поверхностные (дождевые и талые воды, собранные с твердых покрытий). Любой слив в близлежащий лес или придорожный ров с 2027 года будет считаться прямым нарушением закона. Для соблюдения новых экологических норм владельцам частных домов и дач необходимо организовать очистку и утилизацию стоков строго в пределах своего земельного участка. Допускается два законных варианта решения проблемы: подключение к централизованной системе канализации либо использование локальных очистных сооружений, таких как герметичные септики, поля подземной фильтрации, фильтрующие колодцы и траншеи. При этом сброс даже очищенной воды должен производиться строго в соответствии с проектной документацией и действующими экологическими стандартами.

Как отметил парламентарий, большое внимание в стране уделяется развитию туризма посредством сохранения чистоты и порядка, увеличения популяции животных, внедрения электромобилей. Экологическая чистота привлекает туристов, туризм генерирует доходы, а доходы инвестируются в сохранение природы и инфраструктуру. Но повышение экологической сохранности государства во многом зависит от граждан, от их культуры поведения, понимания важности сохранения экологии для своих детей. Это тот ресурс, который позволит нам увеличить привлекательность нашей страны и повысить ее экономическую составляющую.

В теме обращения с домашними питомцами, их содержания обсудили вопросы регистрации и чипирования животных. Именно эти методы, по мнению работников коммунальной службы, помогают связать животное с конкретным владельцем. Это позволяет привлекать людей к ответственности за брошенных питомцев. В качестве негативного приведем пример содержания животных в садоводческих товариществах. Летом их берут, осенью оставляют там погибать. Поэтому в числе поступивших предложений – ужесточение ответственности граждан за своих подопечных, пересмотр механизмов отлова животных, их дальнейшего содержания.

Затем Руслан Вегера ознакомился с ходом строительных работ на городском стадионе, пообщался с гимназистами райцентра, которые временно работают в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» в рамках лагеря труда и отдыха.

Чтобы увидеть, как решаются вопросы, поступившие ранее в ходе приемов, депутат посетил проблемные объекты. Было отмечено, что работа по обозначенным гражданами проблемам проводится: удалены сухие деревья на детской площадке по ул. Лавриновича города, произведен обкос прилегающих дворовых территорий, канал водоотведения в м-не Восточный очищен от дикорастущей поросли. Директором коммунальной службы даны заверения, что работы продолжатся, в ближайшее время будут удалены сухие деревья вблизи гимназии.

Итоги визита подвели в райисполкоме. Во время общения с Владимиром Ковалевым определены мероприятия по улучшению работы коммунальной службы, оговорены сроки по выполнению тех проблем, которые находятся на контроле парламентария.





Татьяна Титоренко

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