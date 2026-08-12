Какое учебное пособие подготовили для школьников в новом учебном году, журналистам на пресс-конференции рассказала начальник методического центра ГУО «Академия образования» Людмила Романовская, передает корреспондент БЕЛТА.

К новому 2026/27 учебному году «Академия образования» совместно с Министерством образования и издательством «Адукацыя і выхаванне» подготовили 28 учебных пособий: одно новое и 27 переизданных.

Новинкой станет учебное пособие по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 4-го класса. «Сохранена полюбившаяся всем рубрика «Обсудим вместе с родителями». Включены практико-ориентированные задания. В прошлом году пособие успешно прошло апробацию в 14 учреждениях общего среднего образования и с 1 сентября отправляется в массовую практику», — поделилась Людмила Романовская. Она также рассказала, что издание разработано с учетом соблюдения преемственности с ранее изданными книгами по ОБЖ для 2-3-х классов: их структуры, содержания, методической системы и оформления.

При подготовке переизданий пособий учитывают запрос всех участников образовательного процесса. «Ее аккумулируем с помощью многоканальной обратной связи: опытных проверок, инфолинии Национального образовательного портала. Направления доработки очень адресны и разнообразны», — отметила спикер.

Так, продолжается работа над совершенствованием структуры навигационного аппарата учебников. «В учебные пособия для 2-3-й ступени общего среднего образования обязательно включается статья, как работать с ними. Приводятся к единообразию шрифтовые и цветовые выделения. Из нового: к этому учебному году готовим к переизданию пособие по иностранным языкам для 3-4-х классов. Предусмотрели вынос на форзацах этих учебников списков формулировок заданий и упражнений. Нам кажется, это поможет детям и их родителям самостоятельно готовить домашнее задание», — считает эксперт.

Дорабатывается и содержание общего, дополнительного текста, визуальный ряд. «В учебнике по математике для 3-го класса каждый разворот снабжен формулировкой темы учебного задания. По просьбам учителей увеличено количество заданий и упражнений в уроках для отработки знаний. В учебном пособии по химии для 10-го класса тоже доработаны форзацы: размещена периодическая система химических элементов Менделеева. Сокращена глава введения в органическую химию: понятия, включенные туда, уже были изучены школьниками», — привела примеры начальник.

Людмила Романовская подчеркнула: учебники дорабатываются согласно темпам развития информационных технологий. «При подготовке к переизданию учебных пособий по географии для 10-го класса мы актуализировали весь фактологический материал, статистические данные, которые характеризуют современный этап развития мирового хозяйства. В учебнике по информатике для 8-го класса включена глава «Искусственный интеллект», в которой рассказывается о его применении в разных сферах жизни, вопросах этики», — добавила она.

В учебник физики для 9-го класса включены определения безопасной скорости при движении на СПМ, что, по мнению методистов, очень актуально. Учащимся предлагаются интересные проекты для выполнения. Например, в учебном пособии по химии для 10-го класса включены десять проектов из цикла «Органические вещества в нашей жизни». Также при совершенствовании учебников обращают внимание на наращивание воспитательного потенциала для формирования мировоззрения, гражданственности и патриотизма.

«Русский язык» для 7-го класса дополнен множеством интересных текстов. Из них учащиеся могут узнать о знакомых местах и объектах страны, предприятиях и брендах, природных объектах, выдающихся деятелях культуры. Включена информация о Неглюбских рушниках. В содержание учебного пособия «Информатика» для 8-го класса добавлены интересные факты о развитии белорусской анимации, первом белорусском мультфильме, созданном с помощью искусственного интеллекта. В учебном пособии «География» для 10-го класса доработано содержание рубрики «Мир и Беларусь». Благодаря ей можно увидеть, как соотносится мировой контекст и процессы, характерные именно для нашей страны», — пояснила спикер.

Также к каждому учебному году готовится пособие «Беларусь — наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі першакласніку». «Это уникальное учебное издание с электронным приложением. Очень рады, что каждый новый учебный год школьники начинают с получения такого чудесного подарка. В этот раз подготовили пятое, пересмотренное и дополненное издание учебного пособия. В нем актуализирована информация», — заключила эксперт.