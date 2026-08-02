О том, как железная дорога стала делом всей жизни, в преддверии Дня железнодорожника рассказала приемосдатчик груза и багажа станции Буда-Кошелевская Инна Балюнова.





В профессию она пришла порядка 20 лет назад – во многом случайно, хотя, как часто бывает, случайность оказалась судьбоносной. Родом Инна Владимировна из Житковичей, после замужества переехала на Будакошелевщину. Когда пришло время выходить на работу после декретного отпуска, узнала о вакансии на железной дороге. Уже имея диплом бухгалтера, прошла переподготовку и нашла себя там, где и не планировала.

Через руки нашей героини проходят все грузовые потоки станции. Именно она распределяет вагоны, согласовывает подачу и контролирует отгрузку. Прежде чем состав попадет под погрузку, нужно проверить документы, убедиться в наличии доверенностей, сверить платежи, удостовериться, что у клиента нет задолженности. И только после этого начинается приемка: осмотр вагонов, их расстановка по фронтам, подача на погрузочные места. Каждый этап, будь то время прибытия, маневровые работы или перестановки, требует фиксации: эти записи помогают правильно начислить плату за доставку.

Работа кропотливая и ответственная, ведь малейшая неточность в документах может обернуться задержкой, а значит, недовольством клиентов. Но Инна Балюнова научилась справляться с любыми сложностями, освоив и традиционный бумажный документооборот, и новейшие программы, а главное – приобрела уверенность в том, что решение найдется всегда.

В свободное от работы время она любит читать, слушает аудиокниги, рисует. В ее сердце находят отклик книги о Великой Отечественной войне, особенно о судьбах женщин в те страшные годы. А еще она любит путешествовать по Беларуси. Считает, что наша страна – удивительная и красивая, и каждый ее уголок по-своему интересен и уникален.

Дети Инны Владимировны уже взрослые и выбрали свой жизненный путь: старшая дочь – музыкант, младшая – программист. Как признается, главным в их воспитании всегда было стремление дать детям прочный фундамент для развития, а потом не указывать, как жить, и просто верить в их выбор. Именно так, с поддержкой и уважением к их решениям, и выросли девочки.

Хочется сказать спасибо всем, кто делает так, чтобы поезда ходили по расписанию, грузы доходили до адресатов, а люди чувствовали себя в безопасности. Железная дорога – это не просто рельсы и шпалы, а люди, их профессионализм и преданность делу.

Лиза АЛЕКСАНДРОВА

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