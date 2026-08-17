Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 августа заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, передает корреспондент БЕЛТА.

Основными темами доклада были ход уборочной и посевной, переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции, меры по обеспечению сохранности скота.

Главе государства было доложено, что уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе . Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю даже к высокому базовому уровню прошлого года. Намолот зерна с учетом рапса ожидается на уровне 9 млн т. В том числе ожидается рекордный намолот рапса — около 1,5 млн т.

Хорошие виды и на урожай зерна кукурузы, который еще предстоит убрать с полей — в планах 2,5 млн т.

Таким образом, вес общего каравая с учетом рапса и кукурузы составит около 11,5 млн т. С опережением ведутся поставки зерна в счет госзаказа, который планируется полностью выполнить к 1 сентября.

Высокий урожай и по другим культурам — сахарной свекле, льну, овощам. В межсезонье жители страны будут обеспечены всем необходимым.

Одновременно регионы интенсивно включились в работу по севу озимых. Юрий Горлов отдельно доложил о ситуации в Витебской области, где также набраны хорошие темпы с учетом более северных условий — озимый рапс уже посеян на 83% площадей от плана.

Что касается ситуации в животноводстве, акцент в докладе был сделан на соблюдении технологической и исполнительской дисциплины, мерах по снижению уровня падежа крупного рогатого скота. В этом отношении, заверил Юрий Горлов, есть позитивная тенденция. К октябрю введут в строй несколько сотен профилакториев для содержания телят. В нынешнем году также отмечается существенная прибавка по заготовке травяных кормов.

Президент интересовался тенденциями в переработке сельхозпродукции, прежде всего мяса и молока, ситуацией с экспортом продовольствия. Как доложил министр, в настоящее время темп роста валовой продукции сельского хозяйства составляет 113% к уровню прошлого года. Примерно на четверть выросла валютная выручка от продаж, к белорусскому продовольствию сохраняется высокий интерес среди зарубежных партнеров. Неплохими темпами идет реализация и сливочного масла, которое ранее накапливалось на складах, что вызывало критику со стороны Президента. Сейчас объемы продаж масла выше, чем производство.

Таким образом, есть все предпосылки, чтобы в нынешнем году превзойти рекордный прошлогодний уровень в $10 млрд экспорта продовольствия.