На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. По информации Белгидромета, во многих районах страны ожидаются сильные дожди, по юго-востоку республики — грозы, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Во время обильных осадков опасайтесь потери контроля над управлением автомобилем, заблаговременно снижайте скорость, избегайте резких маневров. При ухудшении видимости включите ближний свет фар, в случае невозможности продолжать движение из-за дождя остановитесь за пределами проезжей части и включите аварийную световую сигнализацию.

Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности, дети до 12 лет перевозиться в специальных удерживающих устройствах.

В ветреную погоду и грозу не паркуйтесь под деревьями, вблизи конструкций с высокой парусностью и слабо закрепленных. Преодолевая открытые продуваемые участки местности держите руль двумя руками, будьте готовы к внезапным боковым порывам, особенно при опережении крупногабаритного транспорта.

Пешеходам следует начинать переход дороги лишь убедившись, что водители вас заметили и успели остановиться. Не прячьтесь от грозы под одиноко стоящими деревьями и конструкциями на открытой местности, держитесь подальше от линий электропередачи. Откажитесь от передвижения на велосипедах и средствах персональной мобильности.

Сотрудники милиции ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

Госавтоинспекция Гомельщины