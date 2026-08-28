Заседание провел первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев. В мероприятии принял участие Министр юстиции Республики Беларусь Евгений Коваленко.

О готовности учреждений образования к новому 2026/2027 учебному году доложила начальника отдела образования райисполкома Надежда Романова. Она отметила, что сеть учреждений образования района с 1 сентября будет представлена 36 учреждениями, из них 21 учреждение общего среднего образования и 12 – дошкольного образования. Общее количество обучающихся составит 3715. Для 2968 ребят прозвенит школьный звонок, в том числе для 244 первоклассников. Образовательный процесс будут осуществлять 644 педагога, среди которых 12 – молодые специалисты.

Одним из основных направлений в подготовке учреждений образования к новому учебному году является их модернизация, ремонт и укрепление материально-технической базы. На финансирование расходов, связанных с данными процессами, в рамках госпрограммы «Беларусь интеллектуальная» выделены ассигнования в размере 1955,14 тыс. руб. В ряде учреждений проведены капитальные и текущие ремонты. В ходе реализации Плана мероприятий по благоустройству г.п. Уваровичи выполнены значительные объемы ремонтных работ в школе и центре детского творчества на сумму 849,3 тыс. руб. Кроме того, всеми учреждениями образования осуществлены косметические ремонты учебных, служебных, игровых и спальных помещений, музейных комнат, работы по ремонту и обновлению спортивной базы, надворного оборудования. В ряде школ и детских садов выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, частично отремонтировано ограждение. Значительный объем ремонтных работ выполнен хозяйственным способом. Это восстановление душевых и санузлов при спортивных залах, установка дверей, окон, ремонт и замена напольного покрытия, цоколя зданий, крылец, ремонт кровли, фасадов и др.

За счет средств районного бюджета, а также средств госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС все обучающиеся будут обеспечены горячим питанием. На эти цели предусмотрено в 2026 году 2762,83 тыс. руб. Дополнительно в пищеблоки приобретено 13 единиц нового оборудования (овощерезки, пароконвектоматы, кухонные комбайны) на сумму 29,50 тыс. руб.

11 единиц транспорта плюс одна резервная будут осуществлять подвоз учащихся к месту учебы и обратно. Все они прошли технический осмотр и готовы к работе.

Чтобы обучение проходило не только в комфортных, но и безопасных условиях, в школах и детских садах установлены автоматические пожарные сигнализации, системы тревожной сигнализации и видеонаблюдение.

По своим направлениям деятельности по основному вопросу также проинформировали участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних ОВД райисполкома Наталья Голубева, главный санитарный врач района Сергей Антонов.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко