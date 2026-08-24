Мероприятие провел председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, обратив внимание руководителей на необходимость тесного взаимодействия с контролирующими службами района и оперативного решения проблем на местах.

Одна из основных тем – раннее выявление семейного неблагополучия и его последующая профилактика. Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько подробно остановилась на алгоритме действий председателей сельсоветов при выявлении семей, находящихся в социально опасном положении. Напомнила о критериях, по которым семья признается таковой, сделав акцент на своевременном реагировании на сигналы о неблагополучии и важности межведомственного взаимодействия. Жанна Николаевна также обозначила необходимость предоставления в комиссию объективной информации о выполнении мероприятий по устранению неблагополучной обстановки в семьях, особенно в случаях, когда дети признаны нуждающимися в государственной защите. От качества этой работы, подытожила она, во многом зависят эффективность принимаемых мер и дальнейшая судьба детей.

Заведующий юридическим сектором райисполкома Светлана Побединская разъяснила особенности применения на практике законодательства об административных правонарушениях, правила составления протоколов и сроки их рассмотрения, а также типичные ошибки, которые допускают должностные лица при оформлении материалов. Светлана Владимировна акцентировала внимание на порядке уведомления лиц, в отношении которых ведется административный процесс, на требованиях к содержанию протоколов, в том числе при составлении материалов по фактам нарушения правил содержания домашних животных. Также ответила на вопросы участников семинара и дала практические рекомендации по оформлению документации.

Подводя итоги семинара, Сергей Халдай подчеркнул важность повышения квалификации председателей сельских Советов депутатов, их правовой грамотности в решении вопросов жизнеобеспечения граждан.

Елизавета Малая

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