Стадион аграрно-технического колледжа сегодня стал ареной мужества и азарта – здесь в шестой раз прошла районная спортивно-патриотическая игра «Патриот» среди трудовых коллективов организаций, предприятий района и активной молодежи.

Девять команд, девять испытаний и масса положительных эмоций.

За победу боролись: Буда-Кошелевская ЦРБ (команда «Адреналин»), СУП «Морозовичи-Агро» (команда «Конфетти»), филиал ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро», СП «АМИПАК»-ОАО (команда «Позитив»), Буда-Кошелевский опытный лесхоз (команда «Защитники»), РУП «Белоруснефть-Особино» (команда ОСОБІНный Птах), РОЧС (команда «МЧС Беларуси»), команда молодежи («Лидеры движения»), команда учреждений образования.

Участникам предстояло показать не только физическую форму, но и проявить смекалку. Команды преодолевали полосу препятствий, соревновались в сборке-разборке автомата, играли в необычный волейбол, состязались в ловкости, расшифровывали сообщения, написанные азбукой Морзе, отвечали на вопросы по истории Беларуси.

По итогам напряженной борьбы судейская коллегия подвела результаты: дипломом III степени отмечена команда филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро», дипломом II степени награждены две команды: «МЧС Беларуси» и «Лидеры движения», I место завоевала команда «Адреналин». Победителям также вручили сладкие подарки от Буда-Кошелевского РОО «Патриоты Беларуси».

Как отметил военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денис Монит, игра получилась по-настоящему интересной и захватывающей. Каждый участник чувствовал себя частью большого патриотического движения.

— Мы хотели, чтобы люди разных профессий почувствовали себя одной командой, – подчеркнул Евгений Агажельский, председатель Буда-Кошелевского РОО «Патриоты Беларуси».

Шестая игра «Патриот» доказала, что традиция жива и крепнет. Организаторы уже анонсировали седьмой сезон – в следующем году количество команд обещает вырасти, а этапы станут еще зрелищнее. Следите за анонсами. Возможно, именно ваш коллектив станет следующим чемпионом.

По информации телеграм-канала Буда-Кошелевский район официальный