Сегодня поговорим о том, доверяют ли жители райцентра синоптикам.

Виктория Новичкова, горожанка:

– Верю. Каждое утро, перед тем как выйти на работу, первым делом беру в руки мобильный телефон и смотрю погоду в мессенджерах районки. Там в основном точный прогноз, но для сравнения обязательно заглядываю и в Google. Поскольку я живу в частном доме, погода для меня – вопрос безопасности имущества.

Игорь Андросович, будакошелевец:

– Синоптикам доверяю в большей степени. Конечно, бывает обидно, когда обещают ясное солнце, и выходишь из дома налегке, а через час появляется туча – и ливень. Но в небесной канцелярии свои планы, поэтому лишним не будет иногда прихватить зонт.

Алла Максименко, жительница райцентра:

– Прогнозам погоды верю, ведь современная техника ошибается редко. Всегда ищу прогноз, привязанный к моему населенному пункту, а не общий по области. Погода может отличаться кардинально даже в пределах десяти километров.

Инна Костянко

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