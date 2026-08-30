Только лесоводы опытного лесхоза навели порядок в лесу после буреломов 2024 года, как природа вновь испытала на прочность. После очередных ураганных ветров, прошедших в начале августа, они снова вынуждены разрабатывать завалы.

Сегодня выходной, но для работников лесхоза этот день не отличается от будней. Вальщики и машинисты, трактористы и мастера, водители и лесоводы вышли на борьбу со стихией. Работа кипит с утра и до темна: каждый спешит ликвидировать последствия урагана, чтобы спасти древесину от порчи. Заготовленная продукция тут же отправляется потребителям — отгрузка идет практически без остановки до самого вечера.

Работники подходят к делу с полной ответственностью, не считаясь с личным временем, ведь добросовестный труд — залог успеха.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива Буда-Кошелевского опытного лесхоза