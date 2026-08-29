В российском городе Жуковский прошел XV Чемпионат мира среди юношей и юниоров и XI Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-

спасательному спорту. Белорусская сборная юношей и юниоров одержала победу в общекомандном зачете, установив новый мировой рекорд в дисциплине «Боевое развертывание».

В составе сборной выступал учащийся 11 класса Уваровичской школы Ярослав Борисёнок. Юный спортсмен из Гомельщины завоевал бронзовую награду в личном зачете в дисциплине «100-метровая полоса с препятствиями» среди юношей средней группы.

Ярослав вошел в число пяти спортсменов Гомельской области, представлявших Беларусь на мировом первенстве . В соревнованиях приняли участие спортивные делегации из 11 стран, включая Австрию, Азербайджан, Болгарию, Индию, Казахстан, Камерун, Латвию, Россию, Словакию и Чехию.

В общекомандном зачете белорусские юноши и юниоры заняли первое место, опередив сборные России и Казахстана.

Поздравляем Ярослава Борисёнка и всю белорусскую сборную с выдающимся результатом, который стал подтверждением высокого уровня подготовки и силы духа наших спортсменов!

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участника