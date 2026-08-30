Об исполнительности, жизненном опыте и умении дарить тепло рассказывает уборщик помещений отделения Департамента охраны МВД Людмила Литвинова. О таких работниках говорят: их труд незаметен, но без них немыслима деятельность любого учреждения или предприятия.

Людмила Ивановна трудится в отделении с апреля, но благодаря своей исполнительности и старанию с первых же дней внесла в рабочие будни особый уют. Каждое утро своим доброжелательным настроем она создает порядок и гармонию, которые видят и ценят сотрудники отделения, гражданские служащие и посетители.

Попробовать себя в новой роли ее вдохновила дочь Христина, которая также работает в Департаменте охраны. Так, наряду с семьями Сердюковых, Алейниковых, которыми здесь искренне гордятся, в отделении сложилась еще одна небольшая трудовая династия. «Возраст вовсе не помеха. Если я согласилась на эту работу, значит, понимала всю ответственность. Любой труд почетен, – убеждена Людмила Литвинова. – А работа, не связанная с умственной деятельностью, да еще и на заслуженном отдыхе – отличная энергетическая подпитка».

Личный состав уважительно называет мою героиню Ивановной, и она отвечает взаимностью: «Коллектив молодой, здоровый, дисциплинированный, и мне это очень импонирует. Я не только отдаю, но и получаю позитивную энергию от молодежи, стараюсь идти с ними в ногу. Чувствуется поддержка и забота со стороны руководства. Поэтому мне здесь легко и комфортно».

В круг обязаннос-тей Людмилы Литвиновой входит и уборка внутренних помещений, и дворовой территории. Конечно же, особое место занимают клумбы перед зданием – визитная карточка отделения. Как хозяйка частного домовладения, Людмила Ивановна искренне любит землю, цветы. Сиреневые, розовые, фиолетовые гладиолусы, бархатцы, майоры, хосты – постоянные жители ее приусадебного участка. С легкой руки хозяйки часть из них уже перекочевала на клумбу около отделения и теперь радует глаз прохожих.

Родилась моя собеседница в Никольске тогда еще Заболотского сельсовета, а в 17 лет вместе с родителями переехала в райцентр. С Буда-Кошелево связана практически вся ее и трудовая, и личная биография. Здесь она состоялась как мама, бабушка, профессионал. После окончания Гомельского филиала Московского кооперативного института почти 38 лет отработала бухгалтером и экономистом на разных предприятиях. «Бухгалтерия – моя стихия. Мне всегда нравилось считать, да и характера для этого хватало: терпения и выдержки мне не занимать», – делится Людмила Ивановна. Она рада, что многолетним добросовестным трудом внесла и свой вклад в развитие малой родины, Будакошелевщины, но главная ее гордость и отрада – это семья: сын и дочь, двое замечательных внуков – Михаил и Александр.

В людях Людмила Ивановна больше всего ценит честность, доброту и ответственность. А ее главный жизненный принцип – держать золотую середину означает стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Когда она только устраивалась на работу, думала: если не сложится, всегда можно уйти. Но сегодня уже и не представляет своей жизни без дружного и сплоченного коллектива отделения Департамента охраны.

Приглашаем на службу



Буда-Кошелевское отделение Департамента охраны МВД приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Республики Беларусь от 18 до 28 лет, имеющих общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование, не прив-лекавшихся к административной и уголовной ответственности, не имеющих медицинских противопоказаний для службы в органах внутренних дел, на должности милиционера группы милиции, милиционера-водителя группы задержания группы милиции. Контактные телефоны группы кадров: 7-56-93, 7-68-83.

Под надежной защитой



В целях предотвращения совершения преступлений и правонарушений против личной и имущественной безопасности Буда-Кошелевское отделение Департамента охраны МВД информирует жителей г. Буда-Кошелево и района о возможности использования следующих охранных услуг: охрана квартир, домов, гаражей, других помещений физических лиц и объектов различных форм собственности; установка кнопок для экстренного вызова нарядов милиции.

Установка охранной сигнализации возможна при отсутствии телефонной линии. Оплата стоимости работ и оборудования возможна в рассрочку (0%) до 6 месяцев. Подробную информацию можно получить в отделении Департамента охраны по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 15, или по тел.: 7-56-20, 7-56-22, 7-56-12, 8 (029) 121-02-41, круглосуточно.

Наталья ЛОГУНОВА

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УНП 400082029