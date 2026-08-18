Пожарная безопасность, киберпреступность и бдительность граждан стали основными темами для обсуждения. Как отметила Людмила Адамовна, в районе сохраняется напряженная ситуация с пожарами. С начала года уже зафиксированы случаи гибели людей, в том числе в результате возгораний, произошедших из-за неисправной электропроводки и оставленных без присмотра зарядных устройств. Заместитель председателя райисполкома напомнила об основных правилах пожарной безопасности: не оставлять включенные электроприборы без присмотра, следить за исправностью проводки, не перегружать сеть и не курить в постели, подчеркнула важность установки автономных пожарных извещателей в жилых помещениях и своевременной замены батареек в них. Людмила Кураликова призвала медиков не только самим соблюдать эти правила, но и разъяснять их пациентам, особенно пожилым и одиноким людям, которые находятся в группе риска.

– Одной из наиболее острых проблем остается киберпреступность. Сейчас нередко поступают звонки от имени правоохранительных органов, коммунальных служб, присылают сообщения о несуществующих штрафах и посылках. Схемы становятся все изощреннее. Лучшая защита – ваша бдительность. Никогда не сообщайте реквизиты карт и коды из СМС. Помните, что ни один банк, ни одна государственная структура не будут требовать у вас таких данных по телефону. Если вам звонят и просят перевести деньги на «безопасный счет» или сообщить код – это мошенники. Не стесняйтесь обращаться в милицию, даже если вы уже перевели деньги. Чем раньше сообщите о случившемся, тем больше вероятность того, что злоумышленники будут найдены, – обратила внимание Людмила Адамовна.

Жители Коммунара в свою очередь подняли ряд волнующих вопросов, касающихся нарушения порядка в общественных местах в вечернее время. Также была озвучена проблема нерегулярного вывоза мусора в частном секторе населенного пункта. Поступившие обращения будут переданы в заинтересованные службы для принятия мер реагирования и исполнения и останутся на контроле у заместителя председателя райисполкома.

Елизавета Малая

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