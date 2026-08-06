В РУП «Белоруснефть-Особино» состоялось торжественное чествование комбайнеров, добившихся высоких результатов в уборочной кампании. Дипломы районного исполнительного комитета передовикам вручил председатель райисполкома Валентин Ундруль.

Высоких наград удостоены комбайнеры сельскохозяйственного участка №2 Виктор Марцелев, Дмитрий Клименков, Андрей Марцелев, Александр Леонов, Иван Грищенко, Александр Панков.

Обращаясь к труженикам полей, Валентин Антонович подчеркнул, что труд каждого из них – это важный вклад в общий каравай, в продовольственную безопасность не только района, но и всей страны. На сегодняшний день в районе уже намолочено свыше 60 тысяч тонн зерновых, и это далеко не предел. Председатель райисполкома выразил уверенность, что впереди у хлеборобов новые трудовые победы, и поблагодарил комбайнеров за добросовестный труд, профессионализм и самоотдачу.

Елизавета Малая

Фото Натальи Логуновой