Что подготовила погода на неделе с 3 по 9 августа, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Рябов отметил, что начало недели порадует по-летнему теплой и даже жаркой погодой. «Столбики термометров поднимутся выше привычных для этого времени отметок. Впрочем, без капризов не обойдется: возможны кратковременные дожди и грозы. А уже во второй половине недели температурный фон заметно снизится и дождей станет больше», — рассказал он.

Так, в понедельник, 3 августа, на погоду в Беларуси повлияет антициклон с центром над Латвией, а также теплые воздушные массы. «Будет преобладать переменная облачность. В большинстве районов дожди маловероятны. Под утро местами возможен слабый туман. Ветер южный, умеренный, днем временами порывистый. Ночью — от 12 до 19 градусов тепла. Днем — от 25 градусов по северу страны до 31 градуса по Гомельской и Брестской областям», — добавил Дмитрий Рябов.

Во вторник, 4 августа, погодой продолжит управлять область высокого атмосферного давления. «Лишь по югу страны скажется влияние атмосферного фронта, где пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ожидается переменная облачность. Ветер южный, умеренный, временами порывистый. Влажность воздуха — до 80%. Ночью — от 13 градусов по северу до 20 градусов по югу. Днем — от 27 градусов по Витебской области до 37 градусов в Брестской области», — отметил синоптик.

В среду, 5 августа, сохранится влияние области высокого атмосферного давления и жаркого воздуха с юга. «Будет без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Влажность воздуха высокая — до 90%. Ветер южный, умеренный, днем временами порывистый. Ночью — от 15 до 20 градусов тепла. Днем — от 32 до 38 градусов», — рассказал Дмитрий Рябов.

В четверг, 6 августа, погодные условия станет определять область высокого атмосферного давления, на фоне которой будет проходить малоактивный атмосферный фронт, который принесет влажные неустойчивые воздушные массы и кратковременные дожди. «Ветер северо-западный, умеренный. Ночью и утром местами туман. Влажность воздуха высокая. Ночью — от 10 до 17 градусов тепла. Днем — от 23 градусов по Витебской области до 30 градусов в районах Гомельской области», — рассказал синоптик.

В пятницу, 7 августа, погода останется под влиянием области высокого атмосферного давления. «Ожидается переменная облачность, существенных осадков не будет. Ветер переменных направлений. Ночью и утром местами туман. Ночью — от 13 до 18 градусов тепла. Днем — от 22 градусов по северу до 26 градусов по Брестской области», — отметил Дмитрий Рябов.

В выходные, по его словам, управление погодой перехватят ненастные атмосферные фронты с запада и влажные неустойчивые воздушные массы.

В субботу, 8 августа, ожидается облачность с прояснениями. «Ночью будет без осадков, днем временами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти, умеренный. Влажность воздуха — до 90%. Температура ночью — от 10 до 15 градусов тепла. Днем — от 17 градусов по Витебской области до 25 градусов по югу Брестской и Гомельской областей», — рассказал синоптик.

В воскресенье, 9 августа, погода существенно не изменится. «В большинстве районов ожидаются дожди. Будет облачно, но с прояснениями. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью — около 12 градусов тепла. Днем — от 19 до 25 градусов, по юго-востоку Гомельской области — до 27 градусов», — сказал он.