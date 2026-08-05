Комбайнеры Сергей и Дмитрий Карповы, Евгений Греченков, Дмитрий Полуян, Артур Хроленков заняты на уборке овса, а водители – Василий Михальков, Дмитрий Киселев, Михаил Елисеев, Александр Дроздов, Евгений Карпов, Владимир Репинский – обеспечивают своевременную доставку зерна. Им предстоит убрать более 1000 га данной культуры. О трудовой династии, желании работать на родной земле и стремлении убрать урожай в необходимые сроки, читайте в субботнем номере «Авангарда» 8 августа.

Наталья Логунова

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