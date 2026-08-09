В понедельник по Брестской области ожидается до плюс 31 градуса. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Ночью ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман. Температура воздуха — от плюс шести градусов до плюс 13. Ветер — неустойчивый слабый», — сообщили в центре.

Днем ветер будет юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем во многих районах Брестской области достигнет плюс 30-31 градус жары.