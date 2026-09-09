10 сентября на экраны кинотеатров страны выйдет короткометражный документальный фильм «Неизвестный абонент», созданный на киностудии Беларусьфильм

В кинотеатре «Крынiца» показ фильма пройдет 10 и 11 сентября в 13.30.

Всего за 26 минут фильм расскажет о том, как в современном мире мошенники используют психологические уловки, манипулируя доверием, страхом и спешкой, а также покажет, что даже самый подкованный пользователь может оказаться уязвимым в нестандартной ситуации.

Подготовила Екатерина Зайкова