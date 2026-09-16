16 сентября в 15.00 на площади Труда пройдет церемония возложения венков и цветов, на время митинга закроют движение по улице Кирова (от Крестьянской до Трудовой) и по улице Трудовой. До конца праздничных мероприятий улица Коммунаров (от Советской до Кирова) будет закрыта для движения, а стоянка на ней запрещена.

17 сентября в рамках проведения велопробега «В единстве — сила!» с 05.00 и до окончания мероприятия будет запрещена остановка и стоянка на улице Ланге и территории у Дворца водных видов спорта. Движение с 10.30 ограничат по маршруту велопробега. Его будут открывать по мере прохождения колонны.

Гомельщина официально