Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь совместно с заинтересованными проводит 24 сентября Единый день безопасности. Цель мероприятия – обучение граждан действиям в условиях пожаров и других нештатных ситуаций, а также оказанию первой помощи.

Ключевая роль в организации и проведении мероприятий отводится руководителям предприятий и организаций, независимо от формы собственности. Именно они являются главными исполнителями Единого дня безопасности на местах. В этот день работники МЧС посетят ряд организаций, чтобы оказать консультативную помощь по проведению тренировочных занятий, включая эвакуацию людей из зданий при пожаре.

Органы власти во взаимодействии с МЧС, МВД, Министерством здравоохранения и Белорусским Обществом Красного Креста организуют тематические обучающие площадки в местах массового пребывания людей. На этих площадках все желающие смогут получить практические знания и навыки, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.

Для удобства граждан и организаций подготовлена интерактивная карта с местами проведения мероприятий, доступная на официальном сайте МЧС.

В Буда-Кошелевском районе мероприятие пройдет в г. Буда-Кошелево по адресу ул. Ленина, д.58 (площадка магазина «Евроопт»). Время проведения мероприятия с 13.00 до 15.00.

Также создан специализированный раздел с аудио- и видеоматериалами, а также наглядно-изобразительной продукцией – в помощь руководителям и работникам организаций при подготовке и проведении Единого дня безопасности.

МЧС призывает всех отнестись к мероприятию с пониманием и принять активное участие. Безопасность начинается с каждого из нас.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС