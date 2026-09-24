Мероприятие направленно на пропаганду использования сетовозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости среди пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевого транспорта.





На территории Гомельской области за январь-август 2026 года произошло 253 (267;-14) дорожно-транспортных происшествий, в которых 36 (40; -4) человека погибли и 288 (295: -7) получили различные травмы. С участием пешеходов произошло 62 (67; -5) ДТП, в которых 11 (8; +2) человек погибли и 55 (59; -4) получили травмы различной степени тяжести. С участием велосипедистов — 24 (32; -8) ДТП, в которых 2 (3; -1) человека погибли и 23 (30; -7) получили травмы.

Несмотря на агитационно-профилактическую работу, проводимую сотрудниками Госавтоинспекции по использованию участниками дорожного движения светоотражающих элементов, граждане пренебрегают данной мерой безопасности, считая ее не столь важной или необязательной, а на велосипедах, мопедах и гужевых повозках световые фары или фонари зачастую просто отсутствуют. Однако, в соответствии с п. 17.1 Правил Дорожного движения при движении по краю проезжей части в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом, а в соответствии с п. 149 данных правил при движении в темное время суток или при недостаточной видимости на велосипеде, средстве персональной мобильности или мопеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов велосипедист и водитель средства персональной мобильности должны быть одеты в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами (за исключением движения по велосипедной дорожке), аналогичные правила действуют в темное время суток и в отношении гужевых повозок в соответствии с п. 159 ПДД.

При использовании в темное время суток световозвращающих элементов, световых приборов в виде фар или фонарей вы позволяете водителю приближающегося транспортного средства вовремя заметить вас и снизить скорость движения или просто объехать вас.

Одним из самых действенных способов обезопасить себя на дороге для пешеходов является строгое соблюдение перехода через проезжую часть, а именно, переходить дорогу только в специально установленных для этого местах и лишь на разрешающий сигнал светофора.

За неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Если пешеход находится в состоянии опьянения размер штрафа возрастает от 3 до 5 базовых величин.

Ошибочно полагать, что световозвращающие элементы актуальны только в сельской местности. Ведь в соответствии с ПДД использование световозвращающих элементов — обязанность каждого пешехода, который идет по проезжей части дороги в темное время суток. А дорога — это и улица города, и проезд дворовой территории. Основные городские улицы тротуарами оборудованы, однако, городские дороги, расположенные в частном секторе и на дворовых территориях, иногда не имеют не только тротуара, но и обочины, и пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. В связи с этим, требование об использовании световозвращающих элементов в темное время суток распространяется на каждого пешехода.

Согласитесь, всегда приятно, когда водитель автомашины уступает дорогу в обозначенном для перехода месте. У водителя, в свою очередь, вызывает уважение пешеход, обозначенный световозвращающим элементом или велосипедист, свет фонарей которого заметен издалека.

ОГАИ Буда-Кошелевского райисполкома