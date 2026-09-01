31 августа в г. Буда-Кошелево по ул. Совхозной произошел пожар. Горела квартира на третьем этаже многоквартирного жилого дома. Об этом журналистам газеты «Авангард» сообщила инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Александр Хацулев.
В результате повреждена мебель и имущество в помещении кухни. Пострадавших нет.
Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
РОЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:
— исправность электросетей и электрооборудования – гарантия Вашей безопасности!
— не забывайте выключать электрообогреватели из сети перед сном, и уходя из дома;
— не оставляйте электрические приборы без присмотра в сети;
— обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;
В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.
Подготовила Екатерина Зайкова