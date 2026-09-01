31 августа в г. Буда-Кошелево по ул. Совхозной произошел пожар. Горела квартира на третьем этаже многоквартирного жилого дома. Об этом журналистам газеты «Авангард» сообщила инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Александр Хацулев.

В результате повреждена мебель и имущество в помещении кухни. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

РОЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

— исправность электросетей и электрооборудования – гарантия Вашей безопасности!

— не забывайте выключать электрообогреватели из сети перед сном, и уходя из дома;

— не оставляйте электрические приборы без присмотра в сети;

— обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;

В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.

Подготовила Екатерина Зайкова