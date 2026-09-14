Акцию по бесплатному консультированию проведут адвокаты Беларуси 17 сентября, в День народного единства, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан. Акция пройдет в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов.

Кроме того, личный прием граждан, приуроченный ко Дню народного единства, проведет в этот день председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виталий Демидович.

В этом году адвокаты проведут бесплатные консультации для малообеспеченных граждан также 1 октября по случаю Дня пожилых людей, 14 октября — Дня матери, 21 октября — Дня отца, 4 декабря — Дня юриста.