Глава государства напомнил, что в 2026-2030 годах «запланировано построить с господдержкой 6,5 млн жилых квадратных метров, из них 5 млн — арендных». « Приоритеты прежние: цена метра — не выше среднемесячной заработной платы, сроки ввода — нормативные, без всяких долгостроев. А качество… Надо сделать так, чтобы человек мог вселиться в дом или квартиру и жить», — обратил внимание белорусский лидер.

Президент в этой связи напомнил о задачах, которые определены на пятилетку. Акценты смещаются в сторону арендного жилья, которое должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач. «Арендное жилье предоставляется предприятием или другим органом власти, если это будет предусмотрено. Это экономически оправдано и удобно для людей, особенно молодых специалистов», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тыс. семей — полмиллиона. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры», — обратил внимание глава государства. При этом речь идет и о тех, кто имеет жилье, но может нуждаться в дополнительных квадратных метрах.

Вместе с тем контролирующие органы отмечают наличие системных недостатков в планировании и финансировании строительства, а также в последующем использовании арендного жилья. Президент остановился на самых злободневных вопросах.

О строительстве арендного жилья в привязке к рабочим местам

Александр Лукашенко констатировал, что новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. «Катастрофа, не так? При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования. Получается, Гродненской или Могилевской области жилье не надо, а кто-то им навязывает строительство этого жилья», — отметил он.

«Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко указал на положительные примеры такого подхода. Они есть в Петрикове («Беларуськалий»), Руденске (БНБК), Турове (Туровский молочный комбинат), Витебске (Витебская бройлерная фабрика) и ряде других населенных пунктов.

Он также отметил, что с вступлением в силу указа №344 «О субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений» 1 января 2025 года процесс активизировался. «Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало: 153 — в 2025 году. Что нам нужно решить, чтобы эта практика стала более массовой?» — поставил вопрос перед участниками совещания Президент.

Глава государства обозначил некоторые шаги, необходимые для решения этих вопросов. Речь идет о создании прозрачной системы учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. «Допустим, человек работает на МАЗе, состоит на учете, готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно», — сказал он.

Еще один шаг — возведение жилья с акцентом на малые населенные пункты и ровно в таком количестве, какое необходимо для развития экономики региона. Кроме того, как подчеркнул Александр Лукашенко, до закладки любого многоквартирного дома следует четко определиться с источниками финансирования: «Прежде чем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги».

Он также обратил внимание на необходимость более широкого вовлечения предприятий реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. «Это не только бюджетные деньги. И предприятие должно вкладывать свои деньги», — добавил глава государства.



О проблеме пустующих арендных квартир

«Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас в перечне невостребованных более 17 тыс. жилых помещений. Мы построили жилье, и оно никому не надо? — обозначил проблему глава государства. — Многие квартиры простаивают больше года. А где хозяйский подход? Деньги тратим на содержание, в это время люди на очереди стоят».

Президент заметил, что зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день почти 6 тыс. незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести.

По этому поводу премьер-министр Александр Турчин пояснил, что в основном проблема простаивания, прихода в негодность для проживания помещений касается не нового жилья, построенного за счет бюджетных средств, а того арендного жилья, которое отнесено к данной категории в 2016 году и ранее являлось ведомственным, служебным, не приватизированным гражданами. По его словам, преимущественно именно такое жилье, расположенное в сельской местности, остается невостребованным.

«По-разному бывает. Иногда эти дома, старье, может, и надо сносить, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести или продать», — обратил внимание Президент.