Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент в этой связи напомнил о задачах, которые определены на пятилетку. Акценты смещаются в сторону арендного жилья, которое должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач. «Арендное жилье предоставляется предприятием или другим органом власти, если это будет предусмотрено. Это экономически оправдано и удобно для людей, особенно молодых специалистов», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что в 2026-2030 годах «запланировано построить с господдержкой 6,5 млн жилых квадратных метров, из них 5 млн — арендных». «Приоритеты прежние: цена метра — не выше среднемесячной заработной платы, сроки ввода — нормативные, без всяких долгостроев. А качество… Надо сделать так, чтобы человек мог вселиться в дом или квартиру и жить», — обратил внимание белорусский лидер.
О строительстве арендного жилья в привязке к рабочим местам
Александр Лукашенко констатировал, что новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. «Катастрофа, не так? При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования. Получается, Гродненской или Могилевской области жилье не надо, а кто-то им навязывает строительство этого жилья», — отметил он.
«Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья», — подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко указал на положительные примеры такого подхода. Они есть в Петрикове («Беларуськалий»), Руденске (БНБК), Турове (Туровский молочный комбинат), Витебске (Витебская бройлерная фабрика) и ряде других населенных пунктов.
Он также отметил, что с вступлением в силу указа №344 «О субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений» 1 января 2025 года процесс активизировался. «Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало: 153 — в 2025 году. Что нам нужно решить, чтобы эта практика стала более массовой?» — поставил вопрос перед участниками совещания Президент.
Глава государства обозначил некоторые шаги, необходимые для решения этих вопросов. Речь идет о создании прозрачной системы учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. «Допустим, человек работает на МАЗе, состоит на учете, готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно», — сказал он.
Еще один шаг — возведение жилья с акцентом на малые населенные пункты и ровно в таком количестве, какое необходимо для развития экономики региона. Кроме того, как подчеркнул Александр Лукашенко, до закладки любого многоквартирного дома следует четко определиться с источниками финансирования: «Прежде чем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги».
Он также обратил внимание на необходимость более широкого вовлечения предприятий реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. «Это не только бюджетные деньги. И предприятие должно вкладывать свои деньги», — добавил глава государства.
О проблеме пустующих арендных квартир
«Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас в перечне невостребованных более 17 тыс. жилых помещений. Мы построили жилье, и оно никому не надо? — обозначил проблему глава государства. — Многие квартиры простаивают больше года. А где хозяйский подход? Деньги тратим на содержание, в это время люди на очереди стоят».
Президент заметил, что зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день почти 6 тыс. незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести.
По этому поводу премьер-министр Александр Турчин пояснил, что в основном проблема простаивания, прихода в негодность для проживания помещений касается не нового жилья, построенного за счет бюджетных средств, а того арендного жилья, которое отнесено к данной категории в 2016 году и ранее являлось ведомственным, служебным, не приватизированным гражданами. По его словам, преимущественно именно такое жилье, расположенное в сельской местности, остается невостребованным.
«По-разному бывает. Иногда эти дома, старье, может, и надо сносить, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести или продать», — обратил внимание Президент.
Вопросы с заселением нового арендного жилья возникали некоторое время назад. В связи с чем Президент подписал указ №388, который вступил в силу с 1 января 2026 года. В соответствии с ним сокращена продолжительность действующих процедур, необходимых для заселения граждан, а сроки заселения в построенные государственные арендные квартиры ограничены 30 рабочими днями от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. Ранее такое заселение могло занимать до 200 дней.
«Не так давно, после жалоб, мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Упаси вас господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено».
О ценообразовании и дисциплине расчетов за арендные метры
Александр Лукашенко обозначил проблему просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги.
«Вызывают недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая: 30 рублей в месяц за двухкомнатную квартиру», — отметил глава государства.
Президент обратил внимание, что на данном фоне возникает парадокс: просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 млн рублей, а должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. «Копейки стоит, и это заплатить не могут», — возмутился глава государства.
«Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении. Ему, может, и надо помочь. Но не годами же будем помогать», — заметил Александр Лукашенко.
«Зафиксированные Комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить», — заявил Президент.
О снижении темпов ввода жилья
Глава государства отметил, что, кроме арендного, в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального.
«Все решения, о которых просило правительство, облисполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можно объяснить?» — уточнил глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание, что в средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное.
«Таких ситуаций быть не должно! И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи, не глядя на то, это банки или какие-то бюрократы», — потребовал Президент.