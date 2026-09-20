На повестке дня — развитие детского движения, планирование дальнейшей работы и реализация новых инициатив. Председатель детской палаты районного Совета Анастасия Гулуева приняла активное участие в обсуждении ключевых направлений деятельности организации.

Особым моментом Пленума стало представление участниками детских палат своих коллективных мозаик в рамках инициативы «Карта единства». Наша мозаика — это символ дружбы, общих целей и стремления к развитию.

В рамках мероприятия были вручены областные дипломы по итогам творческих конкурсов. Талантливые ребята из Буда-Кошелевского района также были отмечены наградами за мастерство и активную работу.

Будакошелевщина гордится своим молодым поколением!

Татьяна Титоренко

Фото из архива участницы