С 24 сентября 2026 года в Беларуси вступает в силу основной блок поправок в Закон №156‑З «Об изменении законов по вопросам физической культуры, спорта и туризма». Нововведения затрагивают правила оказания экскурсионных услуг, работу туроператоров, а также существенно расширяют полномочия Национального агентства по туризму.

Экскурсии без лишних бумаг

Одно из самых ожидаемых изменений касается оформления разовых экскурсий. Теперь договор будет считаться заключенным без отдельного письменного документа с подписями сторон. Достаточно будет чека, сформированного кассовым оборудованием или платежным терминалом, оплаты через ЕРИП либо квитанции установленного образца.

Как пояснил директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский, при покупке экскурсии через ЕРИП теперь достаточно номера транзакции. Однако если заказчиком выступает организация для своих сотрудников, письменный договор все же рекомендован – он может потребоваться для бухгалтерского учета. Форму квитанции на экскурсионные услуги с 24 сентября будет утверждать Нацагентство по туризму.

Туроператоры: фонд ответственности и обязательства

Меняется и подход к возврату средств из фонда ответственности туроператоров. Общее правило теперь таково: внесенные деньги возврату не подлежат, за исключением прямо предусмотренных законом случаев. Среди них – изменение способа обеспечения обязательств, ликвидация ассоциации туроператоров или отдельные случаи ее реорганизации.

При этом размер и порядок уплаты ежегодного взноса остаются прежними. Ответственность туроператора перед туристом сохраняется в полном объеме: компания отвечает за весь комплекс услуг, даже если отдельные обязательства недобросовестно выполнили контрагенты. Право туриста на расторжение договора также сохраняется – сроки и порядок не изменяются.

Нацагентство по туризму становится главным регулятором

Закон закрепляет расширенные полномочия Национального агентства по туризму, которое с 1 января 2026 года уже получило функции государственного регулирования отрасли. Агентство будет проводить единую госполитику в сфере туризма, координировать работу республиканских и местных органов власти, принимать нормативные акты, продвигать туристический потенциал страны, формировать национальные маршруты и координировать привлечение инвестиций.

Кроме того, агентство будет согласовывать положения профильных подразделений облисполкомов и Мингорисполкома, а также кандидатуры их руководителей. В законе появятся новые понятия – национальный и региональный туристические маршруты.

Претензии и сроки

Уточнен порядок рассмотрения претензий. Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, действует сокращенный срок: 7 календарных дней, если не требуется дополнительная проверка или экспертиза, и 14 дней – в предусмотренных случаях. Для юрлиц и ИП срок составляет 30 дней. Это устраняет неоднозначность, когда одни компании применяли сокращенный срок и к туристам-ИП, а другие – нет.

ГИС «Туризм» – с 2027 года

Отдельный блок изменений начнет действовать лишь с нового года. Так, с 1 января 2027 года предусмотрено создание государственной информационной системы «Туризм». Она объединит сведения о субъектах туристической индустрии и их услугах, упростит доступ к информации для туристов и бизнеса, а также позволит проводить часть административных процедур в электронном виде. В систему также войдут данные для анализа развития отрасли и продвижения туристического потенциала страны.

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