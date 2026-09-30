Национальный центр защиты персональных данных сообщил о кибератаке на IT-систему «ДоДо Пицца», которая произошла за пределами Беларуси.

В результате инцидента произошла утечка персональных данных клиентов из разных стран. Среди них могут быть и граждане Беларуси.

Какие данные могли попасть в утечку

По информации Центра, речь идет о следующих персональных данных:

имени;

адресе;

электронной почте;

номере телефона;

дате рождения;

составе заказа.

Персональные данные белорусских клиентов передавались ООО «Пицца Стар» в рамках франчайзинговой сети. Это предусмотрено пользовательским соглашением.

Белорусов призывают быть осторожнее

Национальный центр защиты персональных данных рекомендует клиентам внимательно относиться к звонкам и сообщениям, которые могут поступать после утечки.

Не стоит сообщать личные данные неизвестным людям, переходить по подозрительным ссылкам или открывать вложения от незнакомых отправителей.

Также перед вводом персональной информации на сайте важно проверить, действительно ли он принадлежит нужной организации.

Если появились подозрения, что злоумышленники пытаются получить персональные данные или использовать уже известную им информацию, рекомендуется зафиксировать факт обращения и обратиться в правоохранительные органы.

mlyn.by