С 1 сентября 2026 года «Белтелеком» вносит изменения в условия предоставления услуг справочно-информационных служб, что сделает их более удобными для пользователей.

Ключевые новшества направлены на расширение функционала единой справочно-информационной службы 109. В результате модернизации к базовому функционалу службы 109 добавится возможность получать информацию о междугородных и международных кодах, которая ранее предоставлялась по номеру 153.

Теперь за одно обращение по номеру 109 абоненты смогут получить информацию по одной из трех позиций:

справка о номере телефона одного физического лица;

предоставление до двух номеров телефонов в пределах одной организации;

справка о международных и междугородных телефонных кодах, порядке набора, кодах мобильных операторов Республики Беларусь, тарифах на международные и междугородные разговоры, разнице во времени с другими городами и странами.

Информация о номерах квартирных телефонов и телефонов организаций, ранее доступная по номеру 190 (ГорИнфоСервис), теперь также будет предоставляться через службу 109.

Таким образом, по номеру 109 будет работать единая справочно-информационная служба, номера 153 и 190 закрываются с 1 сентября 2026 года.

Полный список справочно-информационных услуг РУП «Белтелеком» и актуальные тарифы доступны на сайте www.beltelecom.by.

По информации beltelecom.by