Филиал «Радио, телевидение и связь» информирует, что в связи с проведением планово-профилактических работ на ОРТПС Гомель 5 сентября (резервный день 19 сентября) с 9.15 до 16.15 на территории Буда-Кошелевского района будет отсутствовать прием от ОРТПС Гомель обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, регионального ТВ, РВ программ 1НКБР, Радио МИР, Столица, РОКС, Культура, Радиус FM, Радио Минск, Правда радио, Юмор FM, Авторадио, Релакс FM, Легенды FM, Центр FM, Альфа радио, Юнистар, Новое радио, Пилот FM, Супер FM, Душевное радио, Гомель плюс, Гомельское областное радио, Гомельское городское радио.

В случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчика будет возобновлена.

Обращаем внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.

Возможны изменения. Актуальную информацию смотрите на сайте «Белтелеком».