6 октября с 9.15 до 15.00 на территории Речицкого, Буда-Кошелевского, Гомельского, Жлобинского, Хойникского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Солтаново обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, Радиус ФМ, Правда радио.

В случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчика будет возобновлена.

Обращаем внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.

Возможны изменения. Актуальную информацию смотрите на сайте «Белтелеком».

Подготовила Екатерина Зайкова