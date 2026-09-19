22 сентября с 9.15 до 15.00 на территории Жлобинского, Рогачевского, Буда-Кошелевского, Светлогорского районов Гомельской области будет отсутствовать прием от АРТПС Жлобин обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, регионального пакета телепрограмм, РВ: 1НКБР, Столица, Культура, Радиус FM, Гомельское областное, Гомельское городское, Правда радио, Легенды FM, Юмор FM, Радио МИР.

В случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчиков будет возобновлена.

Подготовила Екатерина Зайкова