Белорусская железная дорога ПРИЗЫВАЕТ граждан соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях и вблизи железнодорожного полотна:
— не переходите железнодорожные пути в неустановленных местах;
— не находитесь вблизи путей в состоянии алкогольного опьянения;
— не ходите по путям и не сидите на рельсах;
— не используйте наушники и мобильные телефоны, переходя пути;
— не перебегайте пути перед движущимся поездом, убедитесь, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта;
— не передвигайтесь вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;
— не подлезайте под подвижной состав.