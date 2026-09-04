Белорусская железная дорога ПРИЗЫВАЕТ граждан соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях и вблизи железнодорожного полотна:

— не переходите железнодорожные пути в неустановленных местах;

— не находитесь вблизи путей в состоянии алкогольного опьянения;

— не ходите по путям и не сидите на рельсах;

— не используйте наушники и мобильные телефоны, переходя пути;

— не перебегайте пути перед движущимся поездом, убедитесь, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта;

— не передвигайтесь вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;

— не подлезайте под подвижной состав.