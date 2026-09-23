За окном сентябрь. Погода уже не балует нас стабильным теплом. Снижение ночных температур – верный признак того, что осень уже наступила. А это значит, что самое время проверить, готово ли ваше жилье к отопительному сезону! Вот несколько простых правил, которые обеспечат вам тепло в осенне-зимний период.





Цифры статистики

Нарушение правил эксплуатации печей остается одной из распространенных причин возникновения пожаров. Пожары из-за печного отопления происходят чаще всего в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей, оставления без присмотра. Согласно статистике в республике в 2025 году произошло 1 285 пожаров по причине нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов. В Добрушском районе за 8 месяцев текущего года зарегистрировано 13 пожаров по данной причине.

Безопасная печь – правила от спасателей

Чтобы обеспечить безопасность жилища и находящихся в нем людей, перед началом отопительного сезона необходимо проводить проверку исправности печей. Печи, которые длительное время не эксплуатировались, могут доставить проблемы при топке. Первым делом следует убедиться в исправности печей и дымовых труб, в том числе находящихся в чердачном помещении. Проверка исправности осуществляется путем их осмотра на предмет отсутствия сквозных трещин в кладке, целостности кирпичей, надежного крепления закладных элементов. Наличие трещин можно определить по характерным темным закопченным пятнам в местах их образования. В связи с этим поддержание печей в чистом виде, а дымовых труб побеленными, является эффективным способом выявления неисправностей. Затем следует произвести осмотр дымовых труб (дымовых каналов) на предмет отсутствия в них засорения, а также их очистку от сажи. Наличие большого количества сажи может привести к снижению тяги, а также впоследствии стать причиной возгорания. Поэтому дымовые трубы печей должны периодически очищаться от сажи (но не реже одного раза в год).

Особого внимания требуют печи, которым уже не один десяток лет. Напомним еще раз: в печи не должно быть трещин и щелей, дымоход должен быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины. Ведь даже самые мелкие дефекты со временем могут привести к серьезным последствиям:

3 февраля 2026 года в д. Волосовичи Кировского района Могилевской области произошел пожар в частном доме: горела бревенчатая стена, к которой вплотную пристроена отопительно-варочная печь. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание и установили, что трещина в печи послужила причиной пожара.

Дымоход должен иметь хорошую тягу.

Тяга – это сила движения отработанных газов по дымоходу, появляющаяся из-за разности температур воздуха. Если тяга нормальная, то продукты сгорания беспрепятственно выходят на улицу. В противном случае продукты сгорания скапливаются в дымоходе и либо постепенно снижают его пропускную способность, либо поступают в помещение.

Перекал печи

Часто причиной пожаров из-за неправильной топки печей является их перекал (состояние печи, нагретой в процессе топки до такой температуры, при которой происходит разрушение корпуса печи и дымовой трубы или загорание расположенных рядом горючих материалов, элементов здания). Люди хотят сохранить тепло как можно дольше, поэтому топят печи дни и ночи напролет. Для исключения данного опасного явления рекомендуется топить печь два-три раза в день не более чем по полтора часа. Топку прекращайте не менее чем за 2 часа до сна.

13 февраля 2025 года в службу МЧС позвонил взволнованный мужчина и сообщил о пожаре в частном жилом доме в п. Станция Несета Кличевского района Могилевской области. Выяснилось, что пенсионеры 86-летний мужчина и 85-летняя женщина проживают одни, ежедневный уход за ними осуществляют дочь и зять. Вечером мужчина приехал для того, чтобы дать пенсионерам лекарство. Едва открыл дверь, как оказался в задымленном помещении. Он попытался подручными средствами справиться с огнем и спасти пожилых людей, но, осознав тщетность попыток, позвонил по номеру 112. С отравлением продуктами горения пенсионеры были госпитализированы. Возгорание началось из-за перекала печи.

Предтопочный лист

Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист (размером не менее 50х70 см). После завершения топки печи золу и перегоревшие угли, удаленные из печей, перед тем как выбросить, пролейте водой до их полного затухания.

16 февраля 2025 года произошел пожар в двухквартирном доме по ул. Советской в г.п. Сураж Витебского района: горела веранда одной из квартир. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи — пенсионер выгреб угли из печки в картонную коробку и вынес на веранду, где оставил без присмотра. Сам 72-летний хозяин квартиры после этого уснул. Прибывшие работники МЧС вынесли его на свежий воздух, в медицинской помощи пенсионер не нуждался.

Отступка и разделка

Безопасность печи во многом зависит от того, как она спроектирована и установлена. Печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку. Важно соблюдать требования по размещению печи. Печь должна иметь самостоятельный фундамент. Между стенками печи и деревянными конструкциями должен оставаться воздушный промежуток – отступка.

8 февраля 2026 года пожар произошел в жилом доме по ул. Советской в аг. Селявичи Слонимского района Гродненской области. До приезда спасателей первым на помощь хозяину дома пришел местный житель. Выйдя на улицу, мужчина увидел дым и пламя в доме соседа. Он попросил жену вызвать МЧС, а сам бросился на помощь: через оконный проем помог хозяину выбраться на улицу. Мужчины не пострадали. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. Отсутствие противопожарной отступки стало причиной огненного ЧП.

Легковоспламеняющиеся жидкости

При эксплуатации печного отопления не используйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, дизельное топливо и т.п.). Это не только увеличивает риск возгорания, но и может привести к различным травмам.

17 февраля 2026 года в д. Снустик Пуховичского района Минской области при растапливании печи с помощью легковоспламеняющейся жидкости на 55-летнем мужчине загорелась одежда, с ожогами различной степени тяжести его госпитализировали.

Топящаяся печь без присмотра

Порой люди допускают топку печи с открытыми дверцами, а также оставляют топящуюся печь без присмотра. Но, чтобы не случилась беда, печь должна находиться всегда «под контролем».

13 марта 2024 года пожар произошел в д. Ляховка Щучинчского района Гродненской области: на частном подворье горел дачный дом. Сын хозяина приехал на участок навести порядок, растопил печь, и, оставив ее без присмотра, стал заниматься хозяйственными делами во дворе. В какой-то момент он обнаружил в доме плотное задымление и немедленно позвонил в МЧС. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар.

Эксплуатацию печи осуществляют только взрослые

Во избежание огненных ЧП важно помнить: эксплуатацию печи должны осуществлять исключительно взрослые, детям запрещается следить за печью и выполнять любые работы по ее обслуживанию. Обязательно расскажите им обо всех опасностях, которые таит в себе печное отопление.

1 февраля 2026 года в д. Маково Ганцевичского района Брестской области на 7-летнем мальчике загорелась одежда, на которую попали искры от отопительной печи в жилом доме. Ребенок получил ожоги. Происшествие случилось из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Хранение горючих веществ и материалов

Печное отопление может стать источником серьезной опасности, если размещать горючие вещества и материалы, на топящейся печи или на расстоянии, способном привести к их загоранию.

10 января 2026 года в г. Ивье Гродненской области произошло возгорание в топочной на территории частного магазина. Сушка одежды вблизи топки стала причиной пожара.

15 января 2026 года в пос. Баштан Гомельского района Гомельской области. Хозяин дома проснулся от громкого звука АПИ и увидел задымление. Как выяснилось, горели постельные принадлежности за печкой. Мужчина потушил их подручными средствами.

Угарный газ

Еще одну опасность при использовании печного отопления представляет угарный газ. Пользуясь газовыми колонками, печами, необходимо помнить, что угарный газ не имеет цвета и запаха. Он образуется при любых видах горения, а также содержится в составе выхлопных газов. При отравлении угарным газом человек начинает чувствовать головную боль и удушье. При высокой концентрации наступает потеря сознания и паралич. Находиться в помещении, воздух которого содержит 0,5 % угарного газа, опасно для жизни.

Запомните: не закрывайте задвижки дымоходов печей до полного сгорания топлива либо удаления углей (золы) из топливника. Это может стать причиной отравления угарным газом. Перед закрытием печной задвижки нужно основательно «пошурудить» кочергой в углях – там могут остаться большие обугленные головешки. Мелкие нужно разбить, а большие несгоревшие головни лучше бросить в предварительно подготовленное ведро с водой. Убедитесь, что угли полностью перегорели, и только после этого можно закрывать заслонку.

Инцидент произошел 18 января 2026 года в аг. Глушковичи Лельчицкого района Гомельской области. 53-летний мужчина, его жена и 13-летний ребенок были дома, хозяин дома попил печь и преждевременно закрыл задвижку дымохода. В какой-то момент члены семьи почувствовали недомогание, вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Все трое были госпитализированы.

4 февраля 2026 года 47-летний мужчина и двое его детей 18 и 7 лет отравились угарным газом в аг. Улуковье Гомельского района Гомельской области. Как выяснилось, мужчина и дети почувствовали недомогание. Отец вызвал скорую медицинскую помощь. После осмотра медработниками всех членов семьи госпитализировали. Причина отравления – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо строго соблюдать правила безопасности. Нельзя использовать газовые плиты с горящими конфорками для отопления помещений. Открытое пламя выжигает кислород и его становится недостаточно для нормальной работы горелок, а из-за недостатка кислорода газ сгорает не полностью, в результате чего образуется угарный газ.

Как вы видите, содержание печи в надлежащем состоянии это не прихоть, а необходимость. Помните! Соблюдение простых правил поможет избежать пожара в доме и сохранить имущество. Телефон службы спасения 112!

По информации Буда-Кошелевского РОЧС