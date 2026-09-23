На сегодняшний день торговые центры, наверное, самые посещаемые места в любом крупном городе. Присмотреть обновку, сводить ребенка в игровую комнату или в кинозал, посидеть в кафе, где еще можно хорошо и с пользой отдохнуть в свободное время? И о том, что здесь может произойти пожар или другая чрезвычайная ситуация, посетители даже не задумываются.

События, которые произошли в 2018 году в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, тогда потрясли всех. Слушать, читать новости без слез было невозможно. Подробности, цифры, комментарии очевидцев, щемящая боль от произошедшей трагедии. И у всех один единственный вопрос – почему произошла трагедия? Но какими бы ни были причины, факт есть факт – погибли люди и самое страшное дети… Стремительное развитие пожара, паника, неправильные действия тоже сделали свое дело.

К сожалению, отношение большинства людей к безопасности довольно скептическое. Твердую убежденность в неуязвимости сложно перебороть и практически невозможно изменить, пока не случаются трагедии. Неужели только боль от случившейся непоправимой беды заставляет посмотреть на вопросы безопасности другими глазами и осознать насколько непредсказуема наша жизнь, и как важно уметь правильно действовать в чрезвычайных ситуациях? И, как бы горько не звучала фраза «учиться лучше на чужих ошибках», нужно сделать выводы и задуматься о том, что каждый из нас делает для собственной безопасности и безопасности своего ребенка.

Кто предупрежден, тот вооружен, говорится в известной пословице. Любой посетитель торгового центра, кинотеатра, спортивного комплекса и т.п. заведений должен знать и понимать, как быстро и правильно покинуть помещение, в котором возникла опасная ситуация, тем более, если рядом с вами дети.

Входя в любое помещение с массовым скоплением людей всегда запоминайте свой маршрут передвижения на тот случай, если вдруг возникнет необходимость быстро покидать здание. Не поленитесь и изучите план эвакуации, займет это несколько минут, а в случае пожара на это просто не будет времени. Любые ориентиры – яркие вывески, рекламные растяжки, магазины помогут быстро определить вам свое местонахождение в данный момент и проследовать к выходу. Необходимо также обращать внимание на расположение основных и запасных эвакуационных выходов (они обозначаются специальными знаками «выход»).

Запах дыма или сработка системы пожарной сигнализации – это прежде всего сигнал, что нужно действовать. Не ждать развития событий, не пытаться убедиться, а незамедлительно покинуть здание! Но без паники и суеты, это всегда приводит к необдуманным поступкам и усугубляет ситуацию.

Если очаг пожара небольшой и есть шансы потушить его самостоятельно, без помощи спасателей, можно оказывать сотрудникам торгового центра посильную помощь в ликвидации пожара, но стоит помнить, что важнее им не мешать и всегда в таких ситуациях нужно звонить по тел. 101 или 112. Ведь зачастую, упущенное время приводит к увеличению очага пожара и распространению огня.

Ни в коем случае не поднимайтесь на верхние этажи и не пользуйтесь лифтом. В любой момент может произойти отключение электроэнергии, и вы окажетесь в ловушке, из которой действительно будет трудно выбраться. Двигайтесь к выходу быстро, но без суеты, иначе начнется давка. Ориентируйтесь на мигающие таблички – они укажут путь эвакуации. При плохой видимости держитесь за стены или поручни. Очень важно при пожаре защитить органы дыхания, так как токсичные продукты горения и углекислый газ представляют зачастую большую опасность, чем огонь. Прикройте рот и нос рукавом одежды или любой влажной тканью (можно смочить водой шарф, носовой платок), пригнитесь, так как внизу концентрация дыма меньше. Ни в коем случае не пытайтесь забрать оставленные в камере хранения вещи, в таких ситуациях вы потеряете время, а это может стоить жизни.

Оказавшись в толпе, не толкайтесь, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сожмите кулаки, таким образом, вы сможете предотвратить сдавливание грудной клетки. Старайтесь не споткнуться, чтобы не упасть на пол, так как подняться на ноги в такой ситуации будет весьма проблематично.

И в конце хотелось бы добавить, как бы банально это не звучало, постарайтесь в любой ситуации не паниковать и сохранять спокойствие, трезво оценивая свои силы, помогать тем, кто рядом, не мешать спасателям выполнять свою работу.

Если вы услышали звук пожарной сигнализации в торговом центре или других организациях:

не паникуйте;

покиньте помещение по эвакуационным знакам;

позвоните по телефону 112;

двигайтесь в противоположную сторону от дыма, пригнувшись к полу, прикрыв органы дыхания.

Если начался пожар на рабочем месте:

не паникуйте, позвоните по телефону 112;

отключите электроприборы;

оповестите о пожаре коллег;

по возможности воспользуйтесь огнетушителем;

покиньте помещение.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС