В сентябре текущего года Буда-Кошелевским районным отделом Следственного комитета передано прокурору для направления в суд уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Фигурантом дела является житель Буда-Кошелевского района, который, находясь на территории района, совершил иные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней, находившейся в гостях вместе со своей семьей, чем нарушили нормальное нравственное и физическое развитие потерпевшей, а также ее половую неприкосновенность.

Согласно ч.З ст. 167 УК иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), совершенные в отношении заведомо малолетнего (малолетней) – наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Окончательное решение по делу будет вынесено судом.

Буда-Кошелевский районный отдел Следственного комитета напоминает о недопущении оставления малолетних детей без присмотра родителей.

По информации Буда-Кошелевского районного отдела Следственного комитета

Подготовила Елизавета Малая