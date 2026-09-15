За время своего существования районная библиотека претерпела немало изменений: неоднократно переезжала в другие помещения, росло количество читателей, создавались новые отделы. За прошедшие десятилетия она стала современным учреждением, проводящим большую культурную и образовательную работу.

История ЦРБ начинается с 1946 года. Именно тогда в г. Буда-Кошелево была создана первая библиотека. В то время она располагалась в одном здании с Домом культуры на центральной площади и занимала две небольшие комнаты. В книжном фонде насчитывалось около 7 тысяч экземпляров литературы, но он был закрыт для доступа читателей. Книги выдавались через специальное окошко. Библиотека обслуживала одновременно и взрослых, и детей.

С каждым годом книжный фонд увеличивался, и в 1954-м произошло разделение библиотеки на взрослую и детскую. А в 1976-м все библиотеки района были объединены в централизованную библиотечную систему с единым книжным фондом и единым штатом.

В структуру районной библиотеки входило 56 библиотечных учреждений. Ежегодно обрабатывалось до 70 тысяч книг и других произведений печати. В 2012 году она получила статус юридического лица и переименована в Буда-Кошелевскую центральную районную библиотеку.

В настоящее время здесь работают 15 сотрудников. К услугам читателей предоставлен универсальный книжный фонд, насчитывающий более 50 тысяч экземпляров книг и периодических изданий. Ежегодно районная библиотека обслуживает более 4 тысяч человек. Вносит она и значимые победы в копилку культурной жизни района.

Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова поздравила библиотекарей с праздником, а учреждение – с юбилеем. Она поблагодарила работников за сохранение и развитие библиотечного дела и пожелала, чтобы храм знаний и интересных открытий никогда не утратил своей популярности, чтобы книги по-прежнему оставались для всех верным и надежным источником добра и света, чтобы в библиотеке человек всегда мог найти ответ на любой вопрос, открыть дверь в мир великих произведений всех времен и народов. Благодарность районного исполнительного комитета Людмила Адамовна вручила библиографу отдела обслуживания и информации ЦРБ Светлане Макаренко за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие информационно-библиографического обслуживания населения района и активную деятельность по продвижению краеведческих знаний. Почетной грамотой районного Совета депутатов награждена заместитель директора ЦРБ Ольга Попкова за высокие профессиональные достижения, успешное руководство рабочими процессами, внедрение новых технологий и многолетний безупречный труд.

Благодарность сектора культуры районного исполнительного комитета из рук заведующего сектором культуры Анны Матузко получила библиотекарь отдела обслуживания и информации ЦРБ Анна Толканова за добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию библиотечного обслуживания жителей отдаленных и малонаселенных пунктов района и популяризацию книги.

Цветы вручили и ветеранам, в частности, бывшему директору Буда-Кошелевской централизованной библиотечной системы Ирине Ахременко. Хорошие слова поздравлений в юбилейный день за уважение, признание и честный труд звучали в адрес Екатерины Семиход.



Поздравить с таким значимым днем коллектив библиотеки пришли представители районных организаций Белорусского общественного объединения ветеранов и Белорусского Красного Креста, а также руководители учреждений культуры.

Библиотека прошла славный путь и уже давно является культурным центром города, сохранила читательскую преданность нескольких поколений людей. В праздничный день благодарственными письмами отметили самых верных библиотеке читателей. Все эти годы ЦРБ поддерживает тесную связь и с местными литераторами: писателями, поэтами, журналистами.

Приятным дополнением к прозвучавшим поздравлениям стали музыкальные номера индивидуальных исполнителей и творческих коллективов района.

Елена Белко

Фото Ирины Снежной