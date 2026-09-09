Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова и главный редактор газеты «Авангард» Татьяна Титоренко встретились с коллективом аграрно-технического колледжа.



Присутствующим рассказали об истории издания, о том, чем живет газета сегодня, о ее официальных страницах в социальных сетях. Читателям напомнили, что по любым вопросам можно обращаться в личные сообщения или в чат-бот редакции. Представители редакции также объяснили, как оформить печатную или электронную версию газеты через ЕРИП. В завершение встречи среди подписчиков разыграли призы с логотипом «Авангарда».

Александра Фролова в свою очередь акцентировала внимание на важности подписки на республиканские и областные издания и отметила, почему сегодня так важно проверять информацию: фейки и недостоверные новости могут ввести в заблуждение, поэтому лучше доверять официальным источникам.

Также состоялась встреча с коллективом РУП «Белоруснефть-Особино». Специалист по рекламе газеты «Авангард» Инна Костянко рассказала о возможностях подписки на районное издание, о социальных сетях газеты и о чат-боте, куда можно обратиться с любым вопросом. Также были затронуты темы оформления подписки через ЕРИП и электронной версии газеты. В завершение встречи постоянные читатели получили памятные призы с логотипом «Авангарда».

Елизавета Малая

Фото автора и Инны Костянко