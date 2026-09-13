В рамках празднования Дня города в Гомеле состоялся открытый фестиваль‑конкурс «Варенье‑фест». В номинации «Мастерство чайной композиции» Наталья Паращенко и Анна Шевченко (филиал «Чеботовичский центр народного творчества» ГУК «Буда-Кошелевский центральный районный дом культуры») продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства, глубокое знание народных традиций и художественный вкус. По итогам конкурсного отбора они были признаны победителями в данной номинации.

Подготовила Наталья Логунова

Фото из архива участников