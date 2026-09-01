В торжественном мероприятии принял участие председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

– Сегодня около 150 тысяч детей, в том числе более 13 тысяч первоклассников, переступили порог школ Гомельской области, чтобы получать самые лучшие в мире знания и образование. Как отметил Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, образование и наука определяют экономический успех, безопасность и независимость нашей страны. Для жителей горпоселка Уваровичи этот год ознаменован тем, что в рамках проводимого комплексного благоустройства за счет значительных средств бюджета проведены и продолжаются работы, приводятся в порядок знаковые места, объекты социальной сферы, ремонтируются дороги, тротуары. Но самое главное, что в этом принимали активное участие жители городского поселка. Преобразилось и здание школы: проведен текущий ремонт, закуплено необходимое оборудование, в том числе компьютеры. Это важно в связи с развитием в нашей стране цифровизации. Каждому человеку в жизни нужно постоянно учиться: осваивать профессию, вносить посильный вклад в развитие общества и государства, – отметила в своем выступлении глава депутатского корпуса Гомельщины.

Екатерина Анатольевна выразила слова искренней благодарности педагогам, наставникам, которые выполняют благородную миссию – учат и воспитывают юное поколение, сохраняют традиции и историю белорусского народа. Пожелала родителям терпения, мудрости, вовлеченности в обучение и много поводов для гордости за своих детей, учащимся – успешной учебы, творческого и духовного развития. Пусть новый учебный год будет легким, продуктивным, интересным и радостным.

От Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич вручила директору учреждения образования Александру Концевенко сертификат на приобретение портативной многофункциональной колонки.

На торжественной линейке звучали стихотворные строки от учащихся первого класса, а им – наставления от выпускников. Ученики одиннадцатого класса вручили первоклашкам символический колос – золотое зерно знаний, которые будут сопровождать их всю жизнь.

Наступил один из трогательных и важных моментов – прозвенел школьный звонок, для 23 первоклассников – впервые.

Екатерина Зенкевич и Сергей Халдай приняли участие в первом уроке по теме «Знания сегодня — сила и процветание Беларуси завтра!» и вручили первоклашкам подарок от Главы государства – книгу «Беларусь – наша Радзіма».

Также Екатерина Анатольевна ознакомилась с материально-технической базой учреждения, его готовностью к новому учебному году, посетила музейные комнаты.

Наталья Логунова

Фото автора