В рамках Единого дня безопасности в райцентре на площадке супермаркета «Евроопт» по ул. Ленина проходит мероприятие, направленное на пропаганду безопасных условий проживания населения и развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности.

Главная его цель – обучение граждан алгоритмам действий при возникновении пожаров и иных непредвиденных ситуаций, а также развитие практических навыков оказания первой помощи.

В мероприятии приняли участие представители Буда-Кошелевского РЭС, РОЧС, энергогазинспекции, районных организаций Белорусского Красного Креста и ОСВОД.

Мероприятие началось с плановой учебной пожарной эвакуации. Работники и посетители торгового объекта отработали алгоритм действий при возникновении возгорания.

Субъекты профилактики подготовили для участников насыщенную программу. Взрослые и дети узнали о правилах поведения при пожаре, о том, как минимизировать травматизм. Им также напомнили, как правильно пользоваться бытовыми электроприборами: не перегружать сеть, не оставлять их включенными без присмотра, следить за исправностью проводки и розеток. Особое внимание уделили правилам безопасного поведения у воды: купаться только в оборудованных для этого местах, не заплывать за буйки, не оставлять детей одних у водоемов.

Безопасность начинается с каждого из нас, а знание простых правил помогает сохранить жизнь и здоровье.

Елизавета Малая

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