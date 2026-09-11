На территории района проходит специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара», направленное на снижение числа возгораний в жилом секторе и предотвращение гибели людей.

На этот раз комплекс профилактических мероприятий работники районного отдела по ЧС совместно с Гомельским областным управлением МЧС провели на территории Коммунаровского сельсовета.

Посещение домовладений граждан, наиболее подверженных риску возникновения пожаров, – одно из основных направлений. Спасатели обратили внимание на состояние отопительных печей, электрообогревательных приборов, наличие и работоспособность автономных пожарных извещателей. В ходе бесед с населением напомнили о важности соблюдения требований пожарной безопасности в быту, недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, опасности при курении в местах для сна.



Работники областного управления МЧС провели разъяснительную беседу в трудовом коллективе Коммунаровской школы, в ходе которой рассказали присутствующим о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Заместитель начальника областного управления МЧС Александр Меркулов настоятельно рекомендовал оборудовать жилые комнаты АПИ: «Установив пожарные извещатели в жилых комнатах, вы можете быть уверены в безопасности вашего жилища. Обнаружив возгорание на ранней стадии, его можно самостоятельно ликвидировать». В качестве подтверждения он привел случаи, когда благодаря своевременному обнаружению извещателем пожара удалось спасти не только имущество, строения, но и жизни людей.

Продолжила встречу заместитель начальника центра пропаганды безопасности жизнедеятельности областного управления МЧС Ирина Украинец. «Большинство пожаров происходит по вине человека. В этом году в республике уже произошло более 4900 пожаров, погибли более 370 человек. Беду можно было предотвратить, если бы были соблюдены элементарные правила безопасности, – подчеркнула Ирина Александровна. – В период отопительного сезона возрастает риск возникновения пожаров в жилищном фонде. Помните, что нельзя перекаливать отопительную печь, оставлять ее без присмотра, применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости».

В здании сельисполкома работали интерактивные площадки, на которых гражданам наглядно продемонстрировали нарушения при эксплуатации печного отопления, действия при загорании масла на сковороде, правила установки АПИ в доме. «Помните, неосторожность при курении – одна из основных причин пожаров. Не подвергайте себя и окружающих вас людей опасности. В случае возгорания звоните по телефону 101 или 112», – акцентировал внимание сельчан заместитель начальника отдела Сергей Козлов.

Реализация комплекса мероприятий продолжилась в магазине «Копеечка», так как в торговом объекте можно приобрести спиртные напитки и табачные изделия. Как известно, курение остается одной из распространенных причин возникновения пожаров. Представители службы «101», в торговом зале, над полками со спиртным, разместили воблеры «Не жди белочку – туши окурок!», на ярлыках алкогольной продукции – предупреждения о персональной ответственности за непотушенную сигарету.

Кроме того, работники МЧС посетили многоквартирные жилые дома и украсили почтовые ящики хенгерами с изображением «белочки». Эти простые, но эффективные меры напоминают жильцам о важности соблюдения правил пожарной безопасности и необходимости тушить окурки.

Для тех, кто в эти дни находился дома, с помощью громкоговорящего устройства служебного автомобиля спасатели довели информацию о целях и задачах специального мероприятия «Дом без пожара», а также профилактическую информацию для жителей частного сектора агрогородка.

Подобные мероприятия – важный шаг к созданию безопасных условий проживания граждан. Внимание людей к вопросам пожарной безопасности поможет значительно снизить риски возникновения пожаров, сохранив жизни.

По информации РОЧС подготовила Татьяна Титоренко