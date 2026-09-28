Какие уловки и схемы мошенников при продажах преобладают в популярных соцсетях, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.





Зачастую аферисты в ярких постах и роликах предлагают новейшие смартфоны, бытовую технику и брендовую одежду по низким ценам. «Самые распространенные уловки — распродажи мифического «таможенного конфиската» и видеообзоры «чудо-товаров» с огромными скидками. В большинстве случаев таких товаров не существует», — указали правоохранители.

В УВД отметили, что мошенники маскируют свои профили под государственные ведомства или крупные торговые сети, используют официальную символику и требуют предоплату на карту, а когда деньги переведены, аккаунт блокирует покупателя.

В милиции подчеркнули: согласно законодательству, официальные интернет-магазины обязаны быть зарегистрированы в Торговом реестре Республики Беларусь, а на их сайтах должны быть указаны УНП, юридический адрес и контакты продавца. Продажа товаров через личные сообщения (директ) в Instagram или TikTok без выдачи чека и официального оформления незаконна.

«Более того, государственные органы никогда не продают конфискат через соцсети. Изъятые товары реализуются только через специализированные магазины и уполномоченные организации. Никогда не вносите предоплату на карты физлиц. Если в аккаунте закрыты комментарии — это 100% маркер обмана. Если вы все же стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в милицию по телефону 102», — напомнили в УВД.